Finalisten Montpellier en Sofia naar Ahoy

ANP Finalisten Montpellier en Sofia naar Ahoy

MONTPELLIER/SOFIA - Richard Krajicek krijgt volgende week in Ahoy in ieder geval twee kersverse toernooiwinnaars op bezoek. De directeur van het ATP-toernooi in Rotterdam zag hoe vier tennissers uit zijn deelnemersveld zaterdag de finales haalden van de toernooien in Montpellier en Sofia. In de Franse stad gaat de eindstrijd tussen het Duitse toptalent Alexander Zverev en Richard Gasquet uit Frankrijk, in Sofia staan de Belg David Goffin en de Bulgaar Grigor Dimitrov zondag tegenover elkaar.

Door ANP - 11-2-2017, 20:13 (Update 11-2-2017, 20:13)

Zverev voorkwam een Franse finale in Montpellier door Jo-Wilfried Tsonga te verslaan: 6-7 (6) 6-2 6-4. Gasquet versloeg landgenoot Benoît Paire met 6-2 6-2. Zowel Tsonga als Paire komt volgende week ook naar Rotterdam.

In Sofia won Goffin in een bijna drie uur durende slijtageslag van de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 5-7 6-4 7-6 (3). Dimitrov maakte een einde aan de opmars van de verrassende Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 6-1 6-3.