ANP Kupers loopt limiet 800 meter voor EK indoor

APELDOORN - Atleet Thijmen Kupers heeft zaterdag bij de NK indoor in Apeldoorn voldaan aan de limiet voor de Europese titelstrijd begin maart in Belgrado. Kupers liep zaterdag in de serie van de 800 meter 1.48,33 en bleef daarmee ruim onder de vereiste tijd van 1.49,00. De finale volgt zondag.

Door ANP - 11-2-2017, 17:48 (Update 11-2-2017, 17:48)

De 25-jarige atleet startte snel en won zijn serie met overmacht. Kupers verdedigt zijn Nederlandse indoortitel in Apeldoorn. In de afgelopen vijf jaar was hij op de NK indoor steeds de beste op de 800 meter. In 2015 liep Kupers naar brons bij de EK indoor in Praag.