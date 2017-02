Kramer en Orie mikten op wereldrecord

GANGNEUNG - Op de vraag of het wereldrecord van Ted-Jan Bloemen op de 10.000 meter (12.36,30) zaterdag het doel was van Sven Kramer wilde zijn trainer Jac Orie niet meteen antwoord geven. Toen hij hoorde dat de dertigjarige Fries zelf al had 'verklapt' dat de mondiale toptijd van de Hollandse Canadees inderdaad tot het aanvalsplan van Team LottoNL-Jumbo behoorde, kon de succescoach de gewaagde tactiek niet anders dan bevestigen. Kramer 'strandde' tijdens de WK afstanden op de Olympic Oval echter op 12.38,89, niettemin een tijd die nog niemand op een laaglandbaan ooit had gereden

Door ANP - 11-2-2017, 16:25 (Update 11-2-2017, 16:25)

,,Het winnen van de wereldtitel is natuurlijk het belangrijkste'', verzekerde Orie lachend. ,,Maar als je een wereldrecord rijdt, mag je aannemen dat je ook kampioen bent. Ik zat afgelopen donderdag na de 5000 meter een beetje te rekenen en kwam toen tot de conclusie dat het hier in Gangneung mogelijk moest zijn. Het zit er ook in bij Sven, maar hij moet het natuurlijk nog wel even doen. Nou ja, een andere keer dan maar. Er zit in elk geval nog wel wat ruimte in.''

Kramer reed in de voorlaatste race een formidabele race, maar ging met een paar rondjes van boven de 30 seconden toch nog niet helemaal voluit. ,,Sven moest een tijd wegzetten. Dan kun je niet onbeperkt je reserves aanspreken. Dan loop je het risico dat je dat in de slotronden ernstig moet bekopen. Bovendien komt Sven hier zondag op de 1500 meter ook nog als kanshebber aan de start. Dan kun je jezelf een dag ervoor niet helemaal gaan uitputten.''

Bergsma

Waar Kramer zijn 10.000 meter in een perfecte cadans voltooide, schaatste olympisch kampioen Jorrit Bergsma zichzelf de vernieling in. Na 4000 meter dook de 31-jarige Fries onder de tijd van zijn grote rivaal en leek ook het wereldrecord van Bloemen haalbaar. Na een voorsprong van dik 2 seconden op de tijd van Kramer stortte Bergsma in de laatste drie ronden volledig in. Op zijn tandvlees haalde hij de finish met een tijd die nog wel goed was voor WK-zilver en een persoonlijk record (12.43,95).

,,Ik had het graag tot het einde volgehouden. Maar ik kon echt niet meer, mijn benen blokkeerden totaal'', verzuchtte de dappere stayer. ,,Sven heeft hier een geweldige race gereden. Klasse van hem.''