Valverde soleert naar zege in Murcia

MURCIA - De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft zaterdag met een lange solo de Ronde van Murcia op zijn naam geschreven. De 36-jarige coureur van Movistar ging al vroeg in de heuvelachtige koers over bijna 183 kilometer in de aanval. Valverde sprong weg tijdens de tweede van de drie serieuze beklimmingen en bouwde al snel een flinke voorsprong op. De andere renners zagen de Spanjaard pas aan de finish weer terug.

Door ANP - 11-2-2017, 16:04 (Update 11-2-2017, 16:04)

De toprenner van Movistar, zelf afkomstig uit de regio Murcia, schreef de eendagskoers al voor de vijfde keer op zijn naam. Valverde zegevierde eerder in 2004, 2007, 2008 en 2014. Vorig jaar moest hij de winst laten aan de Belg Philippe Gilbert, die hem toen klopte in de sprint.