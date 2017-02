Knegt pakt zilver bij wereldbeker Minsk

MINSK - Shorttracker Sjinkie Knegt heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk genoegen moeten nemen met zilver op de 1000 meter. Knegt vocht tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de hoofdstad van Wit-Rusland een fel duel uit met Dae Heon Hwang. De Zuid-Koreaan drukte zijn schaats net iets eerder over de streep.

Door ANP - 11-2-2017, 15:48 (Update 11-2-2017, 16:29)

In de B-finale won Dylan Hoogerwerf nipt van Daan Breeuwsma. Eerder op de dag lukte het de Nederlandse shorttrackers niet de finale bij de 1500 meter te halen.

Op de aflossing plaatsten de mannen zich moeiteloos voor de finale van zondag. De ploeg met Breeuwsma, Knegt, Hoogerwerf en Dennis Visser bleef China, België en Frankrijk voor. De vrouwenploeg meldde zich na de zware val van Suzanne Schulting in de eindstrijd van de individuele 1500 meter af voor de halve finales.