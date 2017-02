Bertens trekt stand gelijk in Fed Cup

Door ANP - 11-2-2017, 15:38 (Update 11-2-2017, 15:38)

Michaëlla Krajicek opende de landenstrijd met een nederlaag. Ze was door captain Paul Haarhuis toch wel verrassend naar voren geschoven in het enkelspel, maar verloor van Aliaksandra Sasnovitsj in drie sets: 4-6 6-3 6-2. De wedstrijd wordt zondag vervolgd. Vooralsnog speelt Bertens dan eerst tegen Sasnovitsj.