ANP Kramer 'breekt de kleedkamer af'

GANGNEUNG - Sven Kramer prolongeerde zaterdag zijn wereldtitel op de 10.000 meter bij de WK afstanden. Hij troefde in het Zuid-Koreaanse Gangneung landgenoot en olympisch kampioen Jorrit Bergsma af met een supertijd van 12.38,89. ,,Ik ben heel blij, het is fantastisch, ik heb de kleedkamer afgebroken'', zei de Friese schaatser na zijn race tegen de NOS.

Door ANP - 11-2-2017, 15:15 (Update 11-2-2017, 15:15)

Kramer reed in de voorlaatste rit en was ondanks zijn geweldige tijd niet zeker van zijn zaak. ,,Aanvankelijk dacht ik dat ik niet hard genoeg voor mezelf was geweest. Ik kon dan wel de rondjes 30 vasthouden en op het laatst nog 29, maar toch. Bergsma begon strak, hij kende natuurlijk mijn tijd, maar hij hield het niet vol. Ik ben dus de beste.''