ANP Kramer is Bergsma ook op 10 km te snel af

GANGNEUNG - Sven Kramer heeft zaterdag in Zuid-Korea op indrukwekkende wijze de wereldtitel op de 10.000 meter geprolongeerd. De Friese schaatser zegevierde bij de WK afstanden in een uitmuntende tijd van 12.38,89. Jorrit Bergsma, olympisch kampioen op deze afstand, moest genoegen nemen met zilver (12.43,95). De Duitser Patrick Beckert pakte brons (12.52,76).

Door ANP - 11-2-2017, 14:42 (Update 11-2-2017, 14:59)

Kramer prolongeerde donderdag in Gangneung al de wereldtitel op de 5000 meter. Bergsma moest zich toen ook met zilver tevreden stellen. Kramer veroverde voor de vijfde keer de wereldtitel op de 10.000 meter. Het was zijn negentiende gouden medaille bij dit toernooi.

De tijd van Kramer was een officieus wereldrecord voor laaglandbanen. Dat stond met 12.44,45 op naam van Bergsma, die deze tijd bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014 reed. Kramer verbeterde tevens het Nederlands record, dat hij met 12.41,69 al in bezit had. Het officiële wereldrecord van Ted-Jan Bloemen (12.36,30) bleef net buiten bereik.

Soepele cadans

Kramer reed in de vijfde en voorlaatste rit een geweldige race. Na een rustige opening kwam de kopman van Team LottoNL-Jumbo al snel op stoom. In een soepele cadans werkte hij gestaag zijn rondjes af. Zijn mondiale toptijd leek onhaalbaar voor Bergsma.

De 31-jarige Fries schaatste in de laatste race op zijn beurt echter eveneens een fantastische rit. Na 4000 meter dook hij onder de tijd van Kramer, waarna zijn voorsprong opliep tot ruim 2 seconden. Even leek Bergsma ook nog het wereldrecord van Bloemen te pakken, maar in de slotronden stortte hij alsnog pijnlijk in.