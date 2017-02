Nuis vecht tijdens Wilhelmus tegen de tranen

ANP Nuis vecht tijdens Wilhelmus tegen de tranen

GANGNEUNG - Als klein jochie zag hij de befaamde Rintje Ritsma op de televisie meer dan eens het podium als schaatskampioen betreden. ,,En dan werd het Wilhelmus voor hem gespeeld'', sprak de kersverse wereldkampioen Kjeld Nuis (1000 meter) zaterdag met glinsterende ogen. ,,Dat vond ik altijd zo mooi, dat wilde ik ook als kleine jongen. Mede daarom ben ik gaan schaatsen. Nu werd het eindelijk voor mij ten gehore gebracht. Niet janken, niet janken, schoot het door me heen. Waarom? Ach, dat is ook weer zo wat'', lachte de man die bekend staat om zijn stoere karakter.

Door ANP - 11-2-2017, 14:27 (Update 11-2-2017, 14:27)

Nuis rekende op de Olympic Oval in Gangneung eindelijk af met zijn net-niet imago. ,,Die opmerking kreeg ik best wel vaak te horen, ja. Maar daar heb ik het natuurlijk ook zelf naar gemaakt. Van alle 1000 meters die ik dit seizoen internationaal heb gereden, heb ik er niet één verloren. Daar draai ik mijn hand echt niet meer voor om. Maar de wereldtitel was een ander verhaal. Ik ben superblij en supertrots dat het me nu eindelijk is gelukt.''

Nuis sprak van een overwinning op zichzelf. ,,Het moest hier gebeuren en het is gebeurd. Daarmee heb ik voor mezelf een mentale barrière doorbroken. Ik heb in de aanloop naar mijn race mijn hoofd koel kunnen houden. Dat vind ik nog het moeilijkste eigenlijk, het invullen van al die vrije tijd buiten de wedstrijden en trainingen om. Want als ik mijn schaatsen aantrek en het ijs opstap voel ik me juist heel zelfverzekerd. Dan voel ik geen druk meer. Als je dan ook nog op het juiste moment een bijna perfecte race kan rijden, zoals nu, ben je ineens wereldkampioen. Dat is zo gaaf, het voelt raar en geweldig tegelijk.''

Nuis had zich naar eigen zeggen laten inspireren door zijn teamgenoot Jan Smeekens, die dag eerder op de 500 meter eindelijk zijn eerste hoofdprijs veroverde. ,,Het eerste wat hij tegen me zei was: bedankt voor het inwerken. Wat een gentleman hè? Vandaag, op zijn dertigste verjaardag, wilde hij er voor mij zijn en hij was er voor mij. Zo gaat dat bij ons in de ploeg. Om weer kippenvel van te krijgen.''