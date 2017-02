Haase treft dubbelpartner Mayer in Rotterdam

ANP Haase treft dubbelpartner Mayer in Rotterdam

ROTTERDAM - Tennisser Robin Haase speelt in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam tegen de Duitser Florian Mayer. Tallon Griekspoor treft de Luxemburger Gilles Muller. Dat was het resultaat van de loting op zaterdag. De 44e editie van het proftoernooi in Ahoy begint maandag.

Door ANP - 11-2-2017, 13:54 (Update 11-2-2017, 13:54)

Haase, die op de 57e plaats van de wereldranglijst staat, treft met de 33-jarige Mayer de nummer 49 van de wereld. Mayer won in 2017 nog geen partij. Hij verloor in de eerste ronde van de toernooien in Doha, Sydney en op de Australian Open. Haase vormde met Mayer op de Australian Open een duo in het dubbelspel. Ze verloren in de eerste ronde. Ze speelden één keer eerder tegen elkaar. In 2012 was de Duitser bij het toernooi in Hamburg met 6-2 en 6-1 te sterk voor de Haase.

Griekspoor maakt zijn debuut in het hoofdtoernooi in Rotterdam. Hij stuit op Muller, de 33-jarige Luxemburger die onlangs in Syndey voor het eerst een ATP-toernooi op zijn naam schreef.