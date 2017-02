Afdaling WK ski afgelast door mist

ANP Afdaling WK ski afgelast door mist

SANKT MORITZ - Dichte mist in Sankt Moritz heeft zaterdag bij de wereldkampioenschappen alpineskiën gezorgd voor de afgelasting van de afdaling bij de mannen. De organisatie stelde de start van het koningsnummer een aantal keren uit in de hoop dat de lage bewolking zou optrekken, maar dat gebeurde niet. De mist hing vooral op het middelste deel van de 2,7 kilometer lange piste in het Zwitserse wintersportoord.

Door ANP - 11-2-2017, 13:31 (Update 11-2-2017, 14:49)

De Oostenrijkse olympisch kampioen Matthias Mayer zou zaterdag als eerste naar beneden gaan. De wereldkampioen van twee jaar geleden is de Zwitser Patrick Küng. Hij stond als tiende op de startlijst.