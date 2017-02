Tennissters Oranje op achterstand in Fed Cup

MINSK - Michaëlla Krajicek heeft het Nederlandse tennisteam zaterdag in Minsk niet aan het eerste punt kunnen helpen tegen Wit-Rusland in de kwartfinales van de Fed Cup. Krajicek, door captain Paul Haarhuis toch wel verrassend naar voren geschoven in het enkelspel, verloor van Aliaksandra Sasnovitsj in drie sets: 4-6 6-3 6-2.

Door ANP - 11-2-2017, 12:42 (Update 11-2-2017, 13:03)

De eerste set begon stroef voor de Nederlandse, die 3-1 achterkwam. Ze herpakte zich goed door de servicegame van haar tegenstander drie keer te breken en met 6-4 de set te winnen. De twee bedrijven daarna nam Sasnovitsj het initiatief geleidelijk aan over.

In de tweede set kwam Krajicek nog van 2-0 terug tot 2-2 en kreeg ze drie breakpoints op 2-2, maar Sasnovitjs haalde haar opslagbeurt binnen. Na een break op 4-3 kwam de speelster uit Wit-Rusland niet meer in de problemen: 6-3.

Lovegame

Krajicek, 125 posities lager op de wereldranglijst dan haar tegenstandster, worstelde in het derde bedrijf met haar service. Ze won de eerste game nog wel, maar daarna pakte Sasnovitsj vijf games op rij. Met een 'lovegame' maakte de nummer 128 van de wereld het af: 6-2.

Kiki Bertens krijgt nu de opdracht de stand gelijk te trekken in het tweede enkelspel. De kopvrouw van Oranje neemt het op tegen Arina Sabalenka.

Vorig jaar reikte de equipe van Haarhuis tot de halve finales. Frankrijk was daarin de sterkste.