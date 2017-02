WK-brons voor Ter Mors op 1000 meter

GANGNEUNG - Jorien ter Mors is één van haar twee wereldtitels kwijt. De 27-jarige schaatsster van Team AfterPay reed zaterdag bij de WK afstanden in Zuid-Korea de derde tijd op de 1000 meter (1.14,66). Het goud was niet geheel onverwacht voor Heather Bergsma-Richardson. De Amerikaanse vrouw van de Friese stayer Jorrit Bergsma zegevierde in een prima tijd: 1.13,94. Het zilver ging naar de Japanse Nao Kodaira (1.14,43). De Aziatische rijdster won vrijdag al goud op de 500 meter.

Door ANP - 11-2-2017, 12:24 (Update 11-2-2017, 13:26)

Marrit Leenstra deed in de twaalfde en laatste rit nog een laatste aanval op de toptijd van Bergsma. De Friezin kwam ook echter snelheid tekort en eindigde met 1.15,06 op de vierde plaats. Sanneke de Neeling belandde met 1.16,10 op de elfde plek.

Ter Mors liet zich vrijdag na haar negende plaats op de 500 meter nog positief uit over haar kansen op titelprolongatie op de 1000 meter. Volgens de Twentse rijdster schaatste ze de afgelopen trainingsweek op de Olympic Oval in Gangneung beter dan ze tot dusver in het hele seizoen had gedaan. Wellicht sprak Ter Mors zichzelf een beetje moed in. Want de topvorm en de topconditie lijken er gewoon nog steeds niet te zijn.

Overmacht

Ter Mors, die zondag op de 1500 meter eveneens haar wereldtitel verdedigt, werd zowel in december als in januari getroffen door ziekte. Mede daardoor bleven overwinningen uit in het wereldbekercircuit. Bergsma daarentegen schreef alleen op de 1000 meter al vijf races op haar naam. In Gangneung verlengde de 27-jarige schaatsster van Team Clafis van coach Jillert Anema haar ongeslagen status. Na twee keer WK-zilver op rij op deze afstand veroverde ze zaterdag met overmacht het goud.

Ter Mors baalde van brons, maar had er ook wel een beetje vrede mee. ,,Ik ben gewoon nog niet goed genoeg'', gaf ze toe. ,,Vorig jaar klopte alles, dit seizoen ben ik veel ziek geweest. Ik ben nu eindelijk een beetje fit. Maar mijn concurrenten hebben goed naar dit toernooi kunnen toewerken. Ze hebben hier gepiekt en daar ben ik nog niet toe in staat. Hopelijk zondag op de 1500 meter lukt het wel. Dat is toch een heel andere wedstrijd voor mij. Die ligt me nog wat beter.''