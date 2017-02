Eerste WK-goud Nuis, brons Verbij

ANP Eerste WK-goud Nuis, brons Verbij

GANGNEUNG - Kjeld Nuis mag zich eindelijk wereldkampioen noemen. De 27-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo reed zaterdag bij de WK afstanden in Zuid-Korea de beste tijd op de 1000 meter. Hij zegevierde in 1.08,26. Nederlands kampioen Kai Verbij, tegenstander van Nuis in de tiende rit, pakte brons met een tijd van 1.08,78. Het zilver was voor de Canadees Vincent De Haitre (1.08,54).

Door ANP - 11-2-2017, 11:22 (Update 11-2-2017, 11:44)

Ronald Mulder, die op deze afstand debuteerde op de WK, blies zichzelf met een zeer snelle start op. De Nederlandse kampioen op de sprintvierkamp belandde met een tijd van 1.09,94 op de achttiende plek. Op de 500 meter moest hij vrijdag genoegen nemen met de vijfde plaats.

Titelhouder Pavel Koelizjnikov uit Rusland ontbrak in Gangneung. Hij worstelt met fysieke en mentale problemen.

Hoofdprijs

Voor Nuis leek ruim zeven jaar geleden, bij zijn internationale debuut, al een mooie toekomst weggelegd. Een hoofdprijs liet echter relatief lang op zich wachten. Op de beslissende momenten ging het vaak net mis bij de stoere Zuid-Hollander, die overloopt van ambitie. Zowel in 2010 als in 2014 wist hij zich niet te plaatsen voor de Winterspelen. Ook greep hij steeds mis bij de wereldtitelstrijd. Zijn erelijst telde tot Gangneung drie keer WK-zilver en twee keer WK-brons.

Ook bij het EK sprint, vorige maand in Heerenveen, moest Nuis achter Verbij weer eens genoegen nemen met zilver. Het leek hem allemaal niet zo gek veel uit te maken. Bij de WK afstanden op de olympische baan in Gangneung moest het dan toch eindelijk gebeuren voor hem. ,,Ik ben hier absoluut topfavoriet'', liet Nuis vooraf al zelfverzekerd weten.

Gelet op de uitslagen dit seizoen in het wereldbekercircuit had Nuis recht van spreken. Hij verscheen op de 1000 meter tot dusver vier keer aan de start en won evenzoveel keer. Zijn tegenstander Verbij liet vorige maand in Berlijn met zilver in de eerste race en winst in de tweede manche, die Nuis liet schieten, echter zien dat zijn topvorm eraan zat te komen. Maar Nuis bleek zaterdag op de Olympic Oval na een ijzersterke rit eindelijk de beste van de wereld.