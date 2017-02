Negende WK-goud Sablikova op 5000 m

GANGNEUNG - Martina Sablikova heeft zaterdag in Zuid-Korea haar negende wereldtitel op rij veroverd op de 5000 meter. De 29-jarige schaatsster uit Tsjechië zegevierde op de derde dag van de WK afstanden op de Olympic Oval in Gangneung in een tijd van 6.52,38.

Door ANP - 11-2-2017, 10:35 (Update 11-2-2017, 10:35)

De Duitse veterane Claudia Pechstein, die later deze maand haar 45e verjaardag viert, pakte verrassend zilver. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand eindigde in een tijd van 6.53,93. Daarmee veroverde ze haar dertigste medaille bij dit toernooi. Het brons was zaterdag voor de Canadese Ivanie Blondin (6.57,14).

De twee Nederlandse deelneemsters Antoinette de Jong en Carien Kleibeuker waren niet sterk genoeg voor een podiumplek. De Jong reed de vijfde tijd (6.59,33). Nederlands kampioene Kleibeuker, die dit seizoen onder meer door ziekte nog niet veel heeft gereden, moest genoegen nemen met de zevende plek (6.59,79). De 38-jarige schaatsster van Team Clafis behaalde bij Sotsji 2014 olympisch brons en pakte vorig jaar bij het WK in Kolomna nog zilver.