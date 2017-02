Ter Mors en Kramer verdedigen wereldtitels

ANP Ter Mors en Kramer verdedigen wereldtitels

GANGNEUNG - Op de derde dag van de WK afstanden in Zuid-Korea verdedigt Jorien ter Mors haar titel op de 1000 meter. De Twentse schaatsster rijdt zaterdag op de Olympic Oval in Gangneung in de zevende rit tegen de Russin Jekaterina Lobisjeva. Haar belangrijkste concurrente Heather Bergsma-Richardson uit de Verenigde Staten komt in de elfde race in actie. Daarna kan Marrit Leenstra in de laatste rit tegen de Chinese Zhang Hong misschien nog voor een verrassing zorgen.

Door ANP - 11-2-2017, 2:40 (Update 11-2-2017, 2:40)

Ook de mannen rijden de 1000 meter. Kjeld Nuis gaat op deze afstand voor goud. Hij rijdt in de tiende rit tegen landgenoot Kai Verbij.

Op de 10.000 meter verdedigt Sven Kramer de wereldtitel. Hij rijdt in de voorlaatste rit tegen de Duitser Patrick Beckert. Daarna is Jorrit Bergsma tegen de Duitser Moritz Geisreiter aan de beurt. De olympisch kampioen op de 10.000 meter wil na zijn 'nederlaag' donderdag op de 5000 meter (zilver) Kramer dolgraag verslaan.

De derde WK-dag begint om 09.30 Nederlandse tijd met de 5000 meter voor vrouwen.