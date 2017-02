Sauber presenteert nieuwe bolide als eerste

ANP Sauber presenteert nieuwe bolide als eerste

HINWIL - De renstal van Sauber presenteert als eerste de nieuwe bolide voor het komende seizoen in de Formule 1. Het Zwitserse team onthult de auto waarmee de Zweedse coureur Marcus Ericsson en de Duitse nieuweling Pascal Wehrlein gaan rijden op maandag 20 februari. Later in die week volgen de presentaties van Renault, Force India, Mercedes, Ferrari, McLaren en Toro Rosso. Nog niet alle teams hebben bekendgemaakt wanneer ze hun gloednieuwe bolides aan de buitenwacht laten zien.

Door ANP - 10-2-2017, 21:57 (Update 10-2-2017, 21:57)

De Zwitsers zetten op 20 februari op hun website beelden online van de Sauber C36-Ferrari. Twee dagen later verschijnt de bolide op het circuit van Barcelona om er videobeelden van te maken. Op dezelfde baan in Catalonië zijn eind van de maand de eerste testdagen van de Formule 1.