Twee 'ninedarters' Van Gerwen in één partij

WIGAN - Darter Michael van Gerwen heeft vrijdag in kwalificatiewedstrijden voor de UK Open in een partij twee keer een zogeheten 'ninedarter' gegooid. Hij werd daarmee de tweede speler ooit die in één wedstrijd twee keer 501 uitgooide met het minimale aantal van negen pijlen.

Door ANP - 10-2-2017, 18:25 (Update 10-2-2017, 18:25)

De Brabander won de wedstrijd in de derde ronde van een kwalificatietoernooi voor de UK Open met 6-2 van de Schot Ryan Murray. In de ronde daarvoor was de wereldkampioen nog ontsnapt aan uitschakeling. Zijn tegenstander Adam Hunt liet twee kansen liggen om de wedstrijd uit te gooien, waarna Van Gerwen alsnog de winst naar zich toetrok met 6-5.