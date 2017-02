Kramer mikt in 2018 ook weer op achtervolging

ANP Kramer mikt in 2018 ook weer op achtervolging

GANGNEUNG - Zonder kopman Sven Kramer wist de Nederlandse achtervolgingsploeg vrijdag in Gangneung op het nippertje het abonnement op de wereldtitel te verlengen. ,,Het is geen abc-tje meer dat we even gaan winnen'', oordeelde bondscoach Geert Kuiper, die ook zijn vrouwenteam zag zegevieren. ,,Bij de vrouwen wordt de strijd eveneens steeds spannender. Andere schaatslanden hebben een omslag gemaakt en zijn nu echte concurrenten geworden.''

Door ANP - 10-2-2017, 14:31 (Update 10-2-2017, 14:31)

Kuiper liet Kramer in Zuid-Korea met rust. ,,Ik had tegen Sven kunnen zeggen dat hij had moeten rijden, maar dat hebben we in dit geval niet gedaan'', liet hij met een glimlach weten. ,,Het is logisch dat hij een keuze maakt als je drie keer individueel van start gaat bij de WK.''

Kuiper gaf toe dat er met Kramer meer snelheid in de ploeg zit. De kans dat de dertigjarige Fries voor de Winterspelen van Pyeongchang 2018 weer terugkeert in het team lijkt daardoor groot. ,,Volgend jaar ben ik er weer bij'', verzekerde Kramer bij de NOS. ,,Het is niet onmogelijk dat ik dan bij de Olympische Spelen ook op drie individuele nummers uitkom.''