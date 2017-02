Eerste Zwitserse goud op WK ski

SANKT MORITZ - Wendy Holdener heeft vrijdag in de combinatie van de WK ski in Sankt Moritz voor het eerste Zwitserse goud gezorgd. De 23-jarige atlete was na de afdaling en slalom voor eigen publiek 0,05 seconden sneller dan haar landgenote Michelle Gisin. Brons ging naar de Oostenrijkse Michaela Kirchgasser.

Door ANP - 10-2-2017, 14:30 (Update 10-2-2017, 14:30)

Holdener is de eerste wereldkampioene voor Zwitserland in zestien jaar. De Amerikaanse vedette Lindsey Vonn viel met de vijfde plaats opnieuw buiten de medailles.