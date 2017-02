CAS schorst atlete Savinova voor vier jaar

ANP CAS schorst atlete Savinova voor vier jaar

LAUSANNE - De Russische atlete Maria Savinova is vrijdag voor vier jaar geschorst wegens doping. De straf is opgelegd door het internationaal sporttribunaal CAS in Lausanne. Dat acht bewezen dat Savinova op oneerlijke wijze haar diverse gouden plakken op de 800 meter heeft veroverd, omdat ze zich bediende van doping in de periode van 26 juli 2010 tot en met 19 augustus 2013.

Door ANP - 10-2-2017, 13:26 (Update 10-2-2017, 13:49)

De schorsing van Savinova is met terugwerkende kracht ingegaan op 24 augustus 2015. Ook heeft het CAS beslist dat al haar resultaten in de genoemde periode worden geschrapt en dat ze medailles en prijzengeld moet teruggeven. Dat kan betekenen dat de Nederlandse Yvonne Hak alsnog de gouden plak krijgt van de EK van 2010 in Barcelona. Hak liep destijds in de finale van de 800 meter in Barcelona naar het zilver achter Savinova.

De Russin liep ook naar de wereldtitel op de 800 bij de WK van 2011 en de olympische titel op de Spelen van Londen in 2012. Ook die titels raakt ze kwijt. De naam van Savinova dook al op in het eerste rapport van het mondiale antidopingbureau WADA over het grootschalige dopegebruik in de Russische atletiek. WADA gaf de internationale atletiekfederatie IAAF het advies haar levenslang te schorsen.

Hak liet bij het uitkomen van het onthutsende rapport al duidelijk weten wat ze ervan vond. ,,Nu realiseer ik me pas echt in wat voor oneerlijke wereld ik actief ben geweest, wat voor smerige bende het was. Er is me door haar behoorlijk wat door mijn neus geboord. Ik heb gewoon recht op die gouden medaille en alles wat daarbij hoort'', liet ze optekenen in het AD.