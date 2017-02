Schaatsploeg: het ging anders dan anders

GANGNEUNG - De Nederlandse mannen wonnen vrijdag goud bij de ploegachtervolging van de WK afstanden, maar vanzelf ging dat niet. ,,Het was snel genoeg, maar het ging anders dan anders'', reageerde Douwe de Vries bij de NOS. ,,Gelukkig konden we in de laatste ronde nog net even genoeg versnellen om alles recht te trekken.''

Door ANP - 10-2-2017, 13:16 (Update 10-2-2017, 13:16)

Jan Blokhuijsen wist de oorzaak van het moeizame optreden. ,,Ik liep helemaal vast in de bochten. Het was heel zwaar voor mij en eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe dat kwam. Ik ben het niet gewend dat ik het niet bij kan benen. Hier baal ik van.''

Oranje ontsnapte. Jorrit Bergsma: ,,Soms moet je wat geluk hebben en dat hadden we. Het was improviseren en knokken. Dat hebben we gedaan. Verder moeten we dit ook zien als een goed leermoment.''