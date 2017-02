Ferrari blaast test af na crash Vettel

FIORANO - Ferrari heeft de tweede testdag met regenbanden op het circuit van Fiorano in Italië moeten afblazen. De formule 1-bolide waarin Sebastian Vettel donderdag crashte, was te zwaar beschadigd om vrijdag opnieuw in te zetten, meldde de BBC. Testrijder Antonio Giovinazzi zou de tweede testdag voor zijn rekening nemen, maar hij hoeft dus niet in actie te komen.

Door ANP - 10-2-2017, 13:05 (Update 10-2-2017, 13:05)

Viervoudig wereldkampioen Vettel verloor in een flauwe bocht de controle over de Ferrari en vloog de vangrails in. De Duitser bleef ongedeerd, zijn bolide moest weggetakeld worden.

De Formule 1 rijdt komend seizoen met bredere banden en om die reden mag bandenleverancier Pirelli iets vaker testen. Ook de regenbanden zijn nieuw. De Italiaanse fabrikant heeft het rubber fors aangepast omdat de coureurs over de vorige regenband bijzonder ontevreden waren.