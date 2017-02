Ook mannenploeg prolongeert wereldtitel

ANP Ook mannenploeg prolongeert wereldtitel

GANGNEUNG - In navolging van de Nederlandse vrouwenploeg heeft ook het mannenteam vrijdag de wereldtitel in Zuid-Korea geprolongeerd. De schaatsformatie van bondscoach Geert Kuiper zette bij de WK afstanden in de derde en voorlaatste rit tegen Noorwegen na een rommelige race een tijd neer van 3.40,66. Dat bleek net voldoende voor WK-goud.

Door ANP - 10-2-2017, 12:19 (Update 10-2-2017, 12:19)

Voor Oranje verschenen Jorrit Bergsma, Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries in de baan. Nieuw-Zeeland eindigde als tweede (3.41,08). Noorwegen pakte brons (3.41,60).