Jan Smeekens: dit is de revanche

ANP Jan Smeekens: dit is de revanche

GANGNEUNG - In 2014 miste Jan Smeekens op een haar na de olympische titel op de 500 meter in Sotsji. In Gangneung won de Nederlander vrijdag alsnog zijn eerste grote internationale titel, door op de WK afstanden de kortste afstand te winnen. ,,Eindelijk revanche'', zei hij in een eerste reactie bij de NOS. ,,Dit is fantastisch.''

Door ANP - 10-2-2017, 11:23 (Update 10-2-2017, 11:23)

,,Dit seizoen ging het maar om één rit, deze rit'', aldus Smeekens. ,,Deze dag moest het gebeuren. Ik had vertrouwen, ik voelde me steeds fitter en ik werd steeds beter. En dan komt het er allemaal uit. Ik kan het nog niet beseffen.''