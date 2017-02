Smeekens stunt met WK-goud op 500 m

GANGNEUNG - Jan Smeekens heeft eindelijk zijn eerste internationale hoofdprijs te pakken. Een dag voor zijn dertigste verjaardag veroverde de schaatser van Team LottoNL-Jumbo tot ieders verrassing de wereldtitel op de 500 meter. Hij zegevierde op de tweede dag van de WK afstanden in Zuid-Korea in een tijd van 34,58 seconden. De Duitser Nico Ihle eindigde vrijdag op de Olympic Oval in Gangneung op de tweede plaats (34,66). Het brons ging naar de Rus Roeslan Moerasjov in 34,76.

Door ANP - 10-2-2017, 10:43 (Update 10-2-2017, 10:51)

Smeekens dacht bij Sotsji 2014 heel even dat hij op de 500 meter olympisch kampioen was geworden. Door een tijdscorrectie bij Michel Mulder was er kort enige twijfel over de juiste eindstand na twee manches. Uiteindelijk ging de olympische titel met een verschil van 0,012 seconde naar Mulder, tot groot ongeloof en verdriet bij Smeekens.

Ronald Mulder, Nederlands kampioen sprintvierkamp, belandde vrijdag met een tijd van 34,85 op de vijfde plek. Dai Dai Ntab, nationaal kampioen op de 500 meter, kwam in de tweede (buiten)bocht ten val en verknalde daarmee zijn WK-debuut.

Olympisch kampioen Michel Mulder (niet gekwalificeerd) en wereldkampioen Pavel Koelizjnikov uit Rusland (niet fit) ontbraken in Gangneung.