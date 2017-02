Skifavoriet Marcel Hirscher is ziek

SANKT MORITZ - Skiër Marcel Hirscher is ziek. De Oostenrijkse kanshebber op meerdere medailles op het WK in Sankt Moritz moest vrijdag wegens koorts de training laten schieten. ,,Hij voelt zich sinds donderdagavond niet lekker. Of zijn deelname aan het volgende onderdeel in gevaar is moeten we afwachten'', verklaarde een woordvoerder van de Oostenrijkse equipe.

Door ANP - 10-2-2017, 10:13 (Update 10-2-2017, 10:13)

Hirscher heeft nog vier onderdelen op het programma staan. Eerder werd hij op de super-G slechts 21e.