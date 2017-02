Wereldtitel voor Kodaira op 500 meter

GANGNEUNG - Nao Kodaira heeft vrijdag in Zuid-Korea voor de eerste keer in haar loopbaan de wereldtitel veroverd op de 500 meter. De dertigjarige schaatsster uit Japan zegevierde op de tweede dag van de WK afstanden in een tijd van 37,13 seconden. Dat was een persoonlijk en nationaal record voor Kodaira, die de afgelopen twee jaar onder leiding van coach Marianne Timmer voor Team Continu uitkwam.

Door ANP - 10-2-2017, 10:12 (Update 10-2-2017, 10:17)

Drievoudig wereldkampioene Lee Sang-hwa uit Zuid-Korea, tevens titelhoudster, moest voor eigen publiek op de Olympic Oval in Gangneung genoegen nemen met zilver (37,48). De Chinese Yu Jing pakte brons met een tijd van 37,57.

De drie Nederlandse deelneemsters konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Jorien ter Mors was op de negende plek (37,97) de beste sprintster van Oranje. Voor de Nederlands kampioene op deze afstand heeft de 500 meter geen al te hoge prioriteit. Ze wil in Zuid-Korea vooral haar wereldtitels op de 1000 meter (zaterdag) en 1500 meter (zondag) verdedigen.

Één manche

Floor van den Brandt, tweede achter Ter Mors op de 500 meter bij de NK afstanden, reed de zeventiende tijd (38,51). Anice Das, achter Ireen Wüst de nummer twee van het NK sprint, kwam niet verder dan de 22e plaats (38,72).

De wereldtitel voor Kodaira, die bij de Japanse ploeg in Johan de Wit opnieuw een Nederlandse coach heeft, kwam niet geheel onverwacht. Ze was deze winter bij zes races in de wereldbeker op de 500 meter nog ongeslagen.

De strijd om de wereldtitel op de 500 meter wordt in Gangneung voor de eerste keer al na één manche beslist. In het verleden werd het eindklassement pas na twee races opgesteld.