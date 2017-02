Haarhuis kiest voor Krajicek in enkelspel

MINSK - Tennisster Michaëlla Krajicek is in het Nederlandse Fed Cupteam gepromoveerd naar het enkelspel. De ervaren speelster mag van captain Paul Haarhuis zaterdag in Minsk het duel uit de kwartfinales van de wereldgroep tegen Wit-Rusland openen. Krajicek staat tegenover Aliaksandra Sasnovitsj.

Door ANP - 10-2-2017, 9:08 (Update 10-2-2017, 9:27)

Krajicek is weliswaar vaste waarde in het Nederlandse tennisteam, maar speelde de laatste jaren vooral in het dubbelspel. Haarhuis lichtte via de tennisbond zijn keuze toe om de 28-jarige Krajicek, die op de 253e plaats staat op de wereldranglijst, een prominente rol te geven. ,,Michaëlla stond de hele week al overtuigend te spelen en ook de baansoort ligt haar goed.''

Kopvrouw Kiki Bertens neemt het in het tweede enkelspel op tegen Arina Sabalenka. Ook voor zondag staan Krajicek en Bertens opgesteld voor beide enkelpartijen. Captain Paul Haarhuis zet Arantxa Rus en Cindy Burger in voor het afsluitende dubbelspel. Olga Govortsova en Vera Lapko zijn de tegenstanders.

Wit-Rusland treedt aan zonder topspeelster Viktoria Azarenka, die onlangs moeder is geworden. Bertens is als nummer 24 van de wereldranglijst de hoogst geplaatste tennisster in de ontmoeting tussen Nederland en Wit-Rusland. Oranje trof Wit-Rusland drie keer eerder. Het leverde drie overwinningen op (in 1994, 1999 en 2014).