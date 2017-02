Van Gerwen weet weer wat winnen is

ANP Van Gerwen weet weer wat winnen is

NOTTINGHAM - Darter Michael van Gerwen weet weer wat winnen is. De wereldkampioen maakte donderdag tijdens de tweede speelronde van de Premier League Darts een einde aan een voor hem zeldzaam slechte reeks. 'Mighty Mike' versloeg de Schot Peter Wright in Nottingham met 7-3.

Door ANP - 9-2-2017, 22:44 (Update 9-2-2017, 23:27)

De 27-jarige Brabander was de dartscompetitie vorige week in Newcastle begonnen met een gelijkspel (6-6) tegen Gary Anderson, de Schot die hij begin januari had verslagen in de WK-finale in Londen. Het betekende zijn eerste remise na een serie van 45 overwinningen op de grote toernooien. Een dag na die remise tegen Anderson incasseerde Van Gerwen in de kwalificaties voor de UK Open zijn eerste nederlaag sinds oktober en in het weekeinde verloor hij weer twee keer, onder anderen van Wright.

Van Gerwen nam donderdag revanche op 'Snakebite'. Hij brak Wright direct in de eerste leg, omdat de Schot heel wat dubbels miste. Daarna was Van Gerwen op stoom. Hij liep snel uit naar 6-0, onder meer door een finish van 170. Wright kwam nog terug tot 6-3, maar daarna maakte de Brabander het af en pakte hij zijn eerste zege in de Premier League.

Niet klagen

,,Ik speelde niet fantastisch, maar het was oké'', zei Van Gerwen. ,,Ik verloor ineens mijn concentratie, dat mag niet. Maar ik mag niet heel erg klagen, toch?''

Raymond van Barneveld speelde met 6-6 gelijk tegen de Belg Kim Huybrechts, in een partij waarin de breaks over en weer vlogen. De Hagenaar was de Premier League begonnen met winst op Adrian Lewis (7-5).

Jelle Klaasen moest opnieuw een nederlaag incasseren, dit keer tegen Anderson (3-7). Vorige week had de Brabander al met 7-4 verloren van Wright.