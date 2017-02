Succesvolle marathonschaatsster Zielman stopt

ROTTUM - Marathonschaatsster Carla Ketellapper-Zielman stopt er mee. De 32-jarige schaatsster van Team Koga, tevens werkzaam als docente biologie, vindt het na een succesvolle carrière van twaalf jaar mooi geweest. Ketellapper-Zielman veroverde in 2009 de Nederlandse titel op het natuurijs van de Oostvaardersplassen, een jaar later was ze in Utrecht ook de sterkste bij het NK op kunstijs.

Door ANP - 9-2-2017, 22:29 (Update 9-2-2017, 22:29)

De schaatsster uit Rottum won daarnaast een keer de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee (2012) en drie keer de Aart Koopmans Memorial. Na twaalf jaar in het marathonpeloton zet Ketellapper-Zielman er een punt achter. ,,Ik heb niet alles heel vaak gewonnen, maar wel bijna alles een keer gewonnen'', zei ze donderdag op de website schaatsen.nl. ,,Ik stop niet omdat ik wel of niet win. Ik stop omdat het daarvoor tijd is.''