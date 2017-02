Murray keert weer terug in Daviscupteam

LONDEN - Andy Murray zal in april weer in actie komen voor de Britse tennisploeg in de kwartfinales van de Daviscup tegen Frankrijk. De nummer een van de wereld was er afgelopen weekeinde niet bij toen Groot-Brittannië met 3-2 won van Canada.

Door ANP - 9-2-2017, 21:41 (Update 9-2-2017, 21:41)

,,Het treffen met Canada was tricky", zei Murray donderdag tegen Sky Sports. ,,Na de Australian Open was ik vermoeid en had ik rust nodig. Ik merkte dat mijn lichaam het erg op prijs stelde dat ik wat vrije tijd had." De Britse tennisser werd in Melbourne verrassend in de vierde ronde uitgeschakeld door de Duitser Mischa Zverev.

Murray verwacht in en tegen Frankrijk weer in topvorm te zijn. ,,Dan heb ik genoeg rust gehad en zit ik weer helemaal in een flow."