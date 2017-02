Politie-inval bij biatlonteam Kazachstan

WENEN - De Oostenrijkse politie heeft woensdagavond de hotelkamers van het biatlonteam van Kazachstan doorzocht. Daarbij zijn medicijnen in beslag genomen. Het Kazachstaanse biatlonteam, dat in Wenen is voor de wereldkampioenschappen, zegt dat het om goedgekeurde medicijnen gaat. Tijdens de inval zijn bloed- en urinemonsters afgenomen.

Door ANP - 9-2-2017, 21:13 (Update 9-2-2017, 21:13)

In een verklaring van de politie staat donderdag dat de vondst van een pakketje vorige maand de aanleiding was voor de inval. In de doos, gevonden bij een tankstation aan de Italiaanse grens, zaten gebruikte spuiten en ampullen met medicatie. Bovendien werden accreditaties gevonden voor internationale biatlonevenementen. In de bijgevoegde documenten zouden aanwijzingen staan die wijzen naar het Kazachstaanse team.

Een woordvoerder van de biatleten uit Kazachstan zei dat hij ervan overtuigd is dat de medicijnen geautoriseerd zijn voor gebruik. De politie zegt dat het onderzoek nog lopende is. ,,We wachten de resultaten af", aldus de woordvoerder van Kazachstan.