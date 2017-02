Krajicek: andere plek op kalender geen optie

ANP Krajicek: andere plek op kalender geen optie

ROTTERDAM - Richard Krajicek hoopte tegen beter weten in nog op goed nieuws maar hoorde donderdag definitief dat Rafael Nadal volgende week niet naar het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam komt. De Spanjaard is niet fit, zo kort na zijn twee weken durende optreden op de Australian Open. Het is een enorme tegenvaller voor de toernooidirecteur, die vorig jaar al te maken had met de late afzegging van Roger Federer.

Door ANP - 9-2-2017, 17:22 (Update 9-2-2017, 17:22)

,,Maar een andere plaats op de kalender willen we zeker niet'', zei Krajicek bij RTV Rijnmond. ,,Het zit nu even tegen, maar een groot indoortoernooi als dat van Parijs zou dolgraag naar februari verhuizen.''

Krajicek wist woensdag al dat Nadal met zijn dokter ging praten. ,,Het is een stuk oververmoeidheid, zijn lichaam is niet 100 procent. Ik hoopte nog dat hij tegen het advies in zou gaan, maar hij heeft geluisterd.''

Eerder meldde de Zwitser Stan Wawrinka, de nummer één van de plaatsingslijst, zich al af. Krajicek: ,,Ik heb iedereen gebeld, ook Murray. Maar ze zijn net weer in training. Raonic ook. Iedereen plant zijn seizoen, je kunt niet onvoorbereid aan een toernooi beginnen.''