ANP Haase redt het niet tegen Troicki

SOFIA - Robin Haase is er donderdag niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het ATP-toernooi van Sofia. De Serviër Victor Troicki verloor de eerste set, maar herstelde zich daarna: 2-6 6-4 7-6 (3). Troicki is de nummer negen van de plaatsingslijst in de Bulgaarse hoofdstad.

Door ANP - 9-2-2017, 15:05 (Update 9-2-2017, 15:09)

Haase brak Troicki in de eerste set al in de tweede game en deed dat bij 5-2 nogmaals resulterend in setwinst. In het tweede bedrijf kreeg de Hagenaar kansen bij de eerste opslaggame van zijn tegenstander, maar Troicki pakte de game om Haase vervolgens in de vijfde te breken. In de derde en beslissende set verloren beide spelers eenmaal hun opslag waarna de beslissing viel in de tiebreak: 7-3.

Haase reikte eerder dit jaar in Auckland tot de kwartfinales, waarin de Portugees João Sousa te sterk was. Op de Australian Open moest hij zich pas na vijf sets gewonnen geven tegen het Duitse toptalent Alexander Zverev. In Sofia won hij in de eerste ronde van de Bulgaar Dimitar Koezmanov maar bleek de tweede ronde het eindstation. Haase is volgende week actie bij het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam.