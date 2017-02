Volleyballegende Giani bondscoach Duitsland

FRANKFURT - Andrea Giani is benoemd tot bondscoach van de Duitse volleyballers. De volleyballegende kwam liefst 474 keer uit voor de Italiaanse ploeg, onder meer in de olympische finale die zijn land in 1996 verloor van Nederland. De allrounder, die vooral als buitenaanvaller en middenblokkeerder furore maakte, werd met zijn land wel drie keer wereldkampioen, vier keer Europees kampioen en zesvoudig winnaar van de World League.

Door ANP - 9-2-2017, 13:03 (Update 9-2-2017, 13:03)

Giani (46) is de opvolger van de Belg Vital Heynen, die met de Duitsers in 2014 brons veroverde bij het WK en goud op de Europese Spelen van 2015 in Bakoe. Hij gaat zich dit jaar richten op de Europese titelstrijd in Polen en op de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. ,,Ik geloof in deze groep en zie veel potentie. Mijn werkwijze draait om vier begrippen: communicatie, discipline, toewijding en geloof in eigen kunnen'' aldus Giani, die als bondscoach Slovenië verrassend naar EK-zilver leidde in 2015.