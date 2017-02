Kramer is Bergsma opnieuw de baas

GANGNEUNG - Sven Kramer heeft zich donderdag bij de wereldtitelstrijd in Zuid-Korea niet laten verrassen op de 5000 meter, zijn favoriete afstand. De Friese schaatser zette op de Olympic Oval van Gangneung in een man-tegen-mangevecht tegen provinciegenoot Jorrit Bergsma een mondiale toptijd neer: 6.06,82. Daarmee verbeterde hij zijn eigen 'wereldrecord' op een laaglandbaan met bijna 3 seconden.

Door ANP - 9-2-2017, 12:48 (Update 9-2-2017, 13:15)

Bergsma moest voor de vierde keer op rij bij het WK op deze afstand genoegen nemen met zilver (6.09,33). Vorig jaar was de marge tussen de twee Friese rivalen slechts 0,35 seconde. Toen reden ze op het WK in Kolomna echter niet tegen elkaar. Peter Michael uit Nieuw-Zeeland pakte donderdag brons met een tijd van 6.11,67.

Bergsma dacht in de vorige winter misschien heel even dat hij Kramer (ook) op de 5000 meter kon gaan verslaan. Dit seizoen kwam het er echter nog niet van. De olympisch kampioen op de 10.000 meter verloor alweer voor de vijfde keer op rij deze winter van Kramer op de 5000 meter.

Kramer veroverde zijn achtste wereldtitel in totaal op de 5000 meter en zijn vijfde op rij. Na 3400 meter nam hij in de voorlaatste rit voor de eerste keer een kleine voorsprong op Bergsma, die hem daarna niet meer kon bijhouden. Ted-Jan Bloemen, de wereldrecordhouder op de 10.000 meter, kon in de laatste race na een snelle openingsfase ook niet stunten (vijfde in 6.14,73). Douwe de Vries eindigde als vierde in 6.13,70.