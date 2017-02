Haarhuis werkt aan vertrouwen in Fed Cup

ANP Haarhuis werkt aan vertrouwen in Fed Cup

MINSK - Het Nederlandse Fed Cupteam treft komend weekeinde in Minsk Wit-Rusland zonder sterspeelster Victoria Azarenka. Dat is een voordeel, weet captain Paul Haarhuis, maar tegelijkertijd is hij naar Minsk afgereisd met tennissters die de afgelopen weken geen overtuigende indruk hebben gemaakt. ,,Het wordt weer een moeilijke klus, maar vorig jaar stonden we er eigenlijk hetzelfde voor. Toen is het ook heel goed gegaan'', vertelde Haarhuis donderdag op TennisTV van tennisbond KNLTB.

Door ANP - 9-2-2017, 11:51 (Update 9-2-2017, 12:12)

,,We zijn hard aan het trainen om hier een goed niveau op de mat te leggen'', aldus Haarhuis, die Kiki Bertens, Michaëlla Krajicek, Arantxa Rus en Cindy Burger selecteerde. ,,Het zijn geen speelsters die blaken van het zelfvertrouwen. Ze hebben allemaal niet fantastisch gedraaid.''

Azarenka beviel in december van een zoon, daardoor ontbeert Wit-Rusland een speelster uit de top 100. De winnaar van de partij plaatst zich voor de kwartfinales van het landentoernooi waarin Nederland vorig jaar net de finale misliep.

De Wit-Russinnen hebben nu met Aleksiandra Sasnovitsj op de 128e plaats hun hoogst geplaatste speelster op de wereldranglijst. Bij Nederland is dat Bertens (24e) maar de Wateringse vloog er dit jaar op de Australian Open en in Sint-Petersburg meteen uit. Met Krajicek heeft Haarhuis er weer een speelster bij die in een eventueel noodzakelijk dubbel een belangrijke rol kan spelen. ,,Mischa brengt in het dubbel wat extra's en ze speelt graag in de Fed Cup'', aldus Haarhuis, die niet te veel waarde wil hechten aan het ontbreken van Azarenka. ,,Wij wonnen ook van Rusland dat veel hoger aangeschreven stond. Maar ik speel natuurlijk liever tegen zo'n team dan tegen de Verenigde Staten met Venus en Serena.''