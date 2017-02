Thung stopt als voorzitter tennisbond KNLTB

AMERSFOORT - Rolf Thung stapt op als voorzitter van tennisbond KNLTB. De oud-tennisser vervulde die functie zes jaar. Thung wil zich volledig kunnen concentreren op zijn eigen bedrijf. Eric Wilborts, bestuurslid toptennis, neemt als vicevoorzitter zijn taken waar tot een opvolger is gevonden.

Door ANP - 9-2-2017, 11:07 (Update 9-2-2017, 11:07)

,,Mijn bedrijf, People Intouch, groeit sterk. Ik laat te veel kansen liggen als ik daar nu niet de noodzakelijke aandacht aan besteed'', liet Thung via de bond weten.

Thung volgde in december 2013 Karin van Bijsterveld op. Hij speelde van 1974 tot en met 1979 voor het Nederlands Daviscupteam en behaalde diverse nationale titels in het enkel- en het dubbelspel. Directeur Erik Poel loofde de vertrekkend preses. ,,We zijn Rolf zeer dankbaar voor zijn enorme inzet en bevlogenheid. Mede dankzij hem staat er nu een efficiënte en professionele beroepsorganisatie met een duidelijke visie en strategie'', aldus Poel, die ook op zoek is naar een nieuwe technisch directeur. Vorige maand werd bekend dat Jan Siemerink wegens een verschil van inzicht stopt in die functie.