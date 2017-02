Goud voor Wüst, brons voor De Jong

GANGNEUNG - Ireen Wüst heeft donderdag bij de WK afstanden in Zuid-Korea goud gewonnen op de 3000 meter. De olympisch schaatskampioene op dit onderdeel zegevierde op de olympische piste in Gangneung in een tijd van 3.59,05. Daarmee onttroonde ze de Tsjechische Martina Sablikova, die strandde op 3.59,65. Die tijd was goed voor zilver. Antoinette de Jong, ploeggenote van Wüst, eindigde als derde in 4.01,99.

9-2-2017

Voor Wüst was het haar derde wereldtitel op de 3000 meter. Ze pakte in 2011 en 2013 eveneens goud op deze afstand. Sablikova veroverde haar eerste wereldtitel op de 3000 meter tien jaar geleden in Salt Lake City. Daarna was ze ook in 2012, 2015 en 2016 de beste. Vorig jaar was Wüst bij de WK in Kolomna slechts 0,08 seconde langzamer dan haar Tsjechische rivale. De Jong (21) pakte toen eveneens brons.

Wüst begon als favoriet aan de eerste afstand bij de WK. Ze won vorige maand de 3000 meter zowel bij het EK allround in Heerenveen als bij de wereldbeker in Berlijn. In beide toernooien eindigde Sablikova ook al kort achter Wüst als nummer twee.

Scherpe tijd

De kopvrouw van Justlease.nl moest al in de vijfde rit een scherpe tijd neerzetten. Wüst leek op weg naar een tijd ruim onder de 4 minuten, maar in de laatste drie ronden verloor ze de nodige snelheid door pure vermoeidheid. Met een slotrondje van 33,3 seconden kwam de dertigjarige Brabantse uit op een tijd, die ruimte liet voor enige twijfel. Zou het voldoende zijn voor goud?

Sablikova, die als stayer altijd vrij traag op gang komt, hield de schade in het eerste deel van haar race redelijk binnen de perken. Haar vertrouwde versnelling in de slotronden kwam echter te laat en was ook niet krachtig genoeg om Wüst alsnog te passeren in het klassement.

Yvonne Nauta zette in de eerste rit een persoonlijk record neer van 4.02,56. Daarmee eindigde de 25-jarige rijdster van het gewest Friesland op de vijfde plaats. Nauta, de nummer drie van het NK op de 3000 meter, debuteert in Zuid-Korea op de WK afstanden.