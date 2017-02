Aftellen voor Pyeongchang 2018 begonnen

ANP Aftellen voor Pyeongchang 2018 begonnen

GANGNEUNG - In Zuid-Korea is donderdag het aftellen naar de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 met het nodige vertoon begonnen. Precies een jaar voor de openingsceremonie onthulde het organisatiecomité POCOG onder meer de olympische toorts en het uniform waarin de 7500 fakkeldragers zullen gaan lopen. Dat gebeurde tijdens een presentatie in het Gangneung Hockey Center, vlak bij de Olympic Oval waar later op donderdag de WK afstanden voor schaatsers van start gaan.

Door ANP - 9-2-2017, 9:24 (Update 9-2-2017, 9:24)

POCOG-baas Lee Hee-beom opende tevens de kaartverkoop voor zijn landgenoten. De Zuid-Koreanen kunnen 70 procent van de beschikbare tickets (1,07 miljoen) aanschaffen. De rest is voor de buitenlandse markt bestemd.

Het budget voor de eerste Winterspelen ooit in Zuid-Korea bedraagt iets meer dan 11 miljard euro. Dat is bijna een vijfde van de kosten voor Sotsji 2014. De Russen gaven dik 50 miljard euro uit aan hun prestigeproject.

De Zuid-Koreanen spendeerden ruim 600 miljoen aan de bouw van zes nieuwe stadions. De Olympic Oval, die plaats biedt aan 8000 toeschouwers, kostte meer dan 100 miljoen euro. De nabij gelegen Gangneung Ice Arena, waar het shorttrack en het kunstrijden worden gehouden, was met een capaciteit van 12.000 bezoekers nog iets duurder (110 miljoen).

Pyeongchang 2018 omvat in totaal twaalf sportcomplexen, die een jaar voor de Winterspelen al allemaal vrijwel gereed zijn. Op het gebied van de infrastructuur en logistiek moeten de Zuid-Koreanen nog wel wat werk verrichten. Ze zijn niettemin nu al trots op de 'meest compacte' Spelen ooit. De reistijd bijvoorbeeld tussen de twee olympische sportcentra (ijsdisciplines in Gangneung en sneeuwdisciplines in Pyeongchang) bedraagt amper een halfuur.