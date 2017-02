Topfavoriet Cilic onderuit in Marseille

ANP Topfavoriet Cilic onderuit in Marseille

MONTPELLIER - Het tennistoernooi van Montpellier is al in de eerste ronde zijn hoogstgeplaatste speler kwijtgeraakt. Marin Cilic, nummer zeven van de wereld, ging woensdag onderuit in de eerste ronde tegen Dustin Brown. De Duitser vloerde de Kroaat in twee sets: 6-4 6-4.

Door ANP - 8-2-2017, 22:25 (Update 8-2-2017, 22:25)

Cilic, voormalig winnaar van de US Open, lag er vorige maand ook al vroeg uit in de Australian Open. Toen was de tweede ronde zijn eindstation.

Brown is de nummer 84 van de wereld.