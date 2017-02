Woods aanvaardt sputterend lichaam

DUBAI - Golficoon Tiger Woods heeft zich erbij neergelegd dat zijn lichaam door alle blessures uit het verleden tegensputtert. ,,Ik voel me goed, maar ik zal me nooit meer super voelen. Dat zal niet meer gebeuren na drie rugoperaties en vier knieoperaties'', aldus de 41-jarige Amerikaan, die vorige week met kramp in zijn rugspieren moest opgeven in de Dubai Desert Classic.

Door ANP - 8-2-2017, 20:51 (Update 8-2-2017, 20:51)

Woods, die veertien majors op zijn naam heeft staan en jarenlang de wereldranglijst aanvoerde, was ruim vijftien maanden uit de roulatie vanwege een rugoperatie. Hij keerde onlangs terug in golftoernooien, maar het was sportief en fysiek geen succes.

,,Ik heb het heel zwaar gehad en vaak genoeg gedacht dat ik nooit meer een wedstrijd op het hoogste niveau zou golfen. Ik vrees dat ik altijd met pijn zal spelen, maar ik heb er vrede mee als ik maar kan functioneren. Aan de top is er een wisseling van de wacht geweest, maar als ik meedoe, ga ik voor de winst'', aldus Woods, die hoopt dat hij in april wel mee kan doen aan de Masters.