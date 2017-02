Rusland raakt WK biatlon 2021 kwijt

ANP Rusland raakt WK biatlon 2021 kwijt

FIEBERBRUNN - De wereldkampioenschappen biatlon in 2021 zijn Rusland afgenomen vanwege het omvangrijke dopingschandaal. De internationale biatlonbond IBU besloot woensdag tijdens een buitengewone vergadering het evenement niet te houden in het Siberische Tjoemen. Een nieuwe organisator wordt in 2018 aangewezen.

Door ANP - 8-2-2017, 20:09 (Update 8-2-2017, 20:09)

De IBU kwam bijeen in het Oostenrijkse Fieberbrunn om te vergaderen over zware sancties voor Rusland. Liefst 154 biatleten hadden in een brief aan de IBU aangedrongen op acht jaar schorsing voor dopingzondaars, boetes tot 1 miljoen euro voor bonden van betrapte biatleten en minder startplekken op de grote kampioenschappen voor landen met meer dan één dopinggeval.

De IBU stelde een werkgroep samen die de eisen voor hogere boetes en minder startplekken zal uitwerken. De schorsing van acht jaar is vooralsnog afgewezen, omdat een internationale bond geen zwaardere sancties kan opleggen dan die in de mondiale antidopingcode van het WADA zijn vastgelegd.