ANP Oranje met tien man in All Star Game

LEIDEN - Bondscoach Toon van Helfteren heeft tien spelers uitgenodigd voor het Nederlands basketbalteam dat het op 19 februari in de All Star Game in Leiden opneemt tegen een selectie van beste spelers uit de Nederlandse competitie. Donar en Zorg en Zekerheid Leiden zijn hofleverancier met ieder drie spelers. De internationals uit buitenlandse competities ontbreken vanwege clubverplichtingen.

Door ANP - 8-2-2017, 17:21 (Update 8-2-2017, 17:21)

De geselecteerden zijn Arvin Slagter, Sean Cunningham en Stefan Mladenovic (Donar), Jessey Voorn, Thomas Koenis en Mohamed Kherrazi (Zorg en Zekerheid Leiden), Olaf Schaftenaar en Nick Oudendag (Landstede Basketbal Zwolle), Maarten Bouwknecht (New Heroes Den Bosch) en Dimeo van der Horst (Apollo Amsterdam). De wedstrijd op 19 februari in de Vijf Meihal van Leiden begint om 16.30 uur, maar het Gala zelf gaat al om 14.30 uur van start.