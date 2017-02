Guay doorbreekt Noorse overmacht op super-G

ANP Guay doorbreekt Noorse overmacht op super-G

SANKT MORITZ - De Canadees Erik Guay is woensdag verrassend wereldkampioen geworden op de super-G. Bij de WK in Sankt Moritz rekende de 35-jarige alpineskiër af met de Noorse topfavorieten Kjetil Jansrud en Aleksander Aamodt Kilde. Guay neemt de titel over van de Oostenrijker Hannes Reichelt, die niet verder kwam dan de tiende plaats.

Door ANP - 8-2-2017, 13:46 (Update 8-2-2017, 13:46)

Guay, die met de derde plaats bij de wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Val Gardena dit seizoen zijn beste tijd neerzette, kwam op de snelle Zwitserse piste in 1.25,38 minuten naar beneden. Daarmee verwees hij Jansrud naar de tweede plek, die 45 honderdsten moest toegeven.

Lange tijd leek het erop dat het podium met Jansrud en Aamodt Kilde grotendeels Noors zou zijn, maar de Canadees Manuel Osborne-Paradis bleek de grootste verrassing van de dag. Hij zette met 1.25,89 minuten de derde tijd neer, waardoor Aamodt Kilde net buiten het podium viel.