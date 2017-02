Kramer tegen Bergsma op 5000 meter

GANGNEUNG - De loting voor de 5000 meter bij de WK afstanden in Gangneung heeft woensdag een Nederlands titanenduel opgeleverd. In de negende en voorlaatste rit komt titelhouder Sven Kramer donderdag uit tegen Jorrit Bergsma, de olympisch schaatskampioen op de 10.000 meter. De twee Friezen zijn op de lange afstanden grote rivalen van elkaar. Dit seizoen was Kramer op deze afstand Bergsma al vier keer de baas.

Door ANP - 8-2-2017, 12:13 (Update 8-2-2017, 12:13)

In de tiende en laatste rit rijdt Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, tegen de Duitser Patrick Beckert. Bloemen won eind vorige maand de wereldbekerwedstrijd op de 5000 meter in Berlijn, met Bergsma teleurstellend op de derde plek. Bij dat toernooi ontbrak Kramer. Douwe de Vries schaatst donderdag in de achtste rit tegen de Nieuw-Zeelandse outsider Peter Michael.

Op de 3000 meter, waarmee de eerste WK-dag begint, rijdt olympisch kampioene Ireen Wüst in de vijfde rit tegen de Russin Natalia Voronina. Wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechië is in de achtste race aan de beurt, tegen de Canadese Ivanie Blondin.