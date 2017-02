Wawrinka zegt met blessure af voor Rotterdam

ROTTERDAM - Stan Wawrinka heeft zich met een knieblessure afgemeld voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Zwitserse nummer drie van de wereld was de hoogst geplaatste speler van het deelnemersveld. Hij moet op doktersadvies echter rust houden.

Door ANP - 7-2-2017, 18:52 (Update 7-2-2017, 18:52)

Wawrinka liep de knieblessure op bij de Australian Open waar hij in de halve finales verloor van zijn landgenoot Roger Federer.

,,Stan belde me vanmiddag om het slechte nieuws mee te delen. Een test vandaag wees uit dat hij door zijn knie geen wedstrijden kan spelen. Het advies kwam als een volslagen en vervelende verrassing. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem'', aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.

Door de afzegging van Wawrinka is de Spanjaard Rafael Nadal nu de lijstaanvoerder in Rotterdam. De Fransman Benoît Paire neemt de plaats van de Zwitser in.