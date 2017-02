Ter Mors rekent op start bij WK shorttrack

GANGNEUNG - Het ene WK is het andere niet. Daar weet Jorien ter Mors alles van. Bij de WK afstanden, die donderdag op de olympische baan in het Zuid-Koreaanse Gangneung beginnen, verdedigt de 27-jarige schaatsster eerst haar wereldtitels op de 1000 en 1500 meter. Daarna reist de blikvanger van Team AfterPay meteen door naar Calgary voor de WK sprint (25-26 februari).

Bij de WK shorttrack in het Rotterdamse Ahoy (10-12 maart) wil ze haar seizoen met vuurwerk op de aflossing op een waardige manier afsluiten. ,,Dat wordt een big happening'', liet Ter Mors dinsdag in Gangneung met de nodige voorpret weten. ,,Daar wil ik zeker bij zijn. Hoe groot die kans is? Die is 99,99 procent. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar zo is het wel.''

Ter Mors trok zich vorig jaar november als shorttrackster terug uit de individuele onderdelen om zich volledig op de langebaan te richten. Dat deed ze met veel pijn in het hart. ,,Maar het was mijn eigen keuze'', benadrukte de nummer twee van het EK sprint. Ter Mors had het gevoel dat ze in haar zo geliefde sport te weinig meer voor de prijzen kon meedoen. Ook gingen de soms roekeloze inhaalacties van de concurrentie haar tegenstaan.

,,Maar ik heb altijd gezegd dat het nog geen volledig afscheid was. Ik train ook nog steeds als shorttrackster. Niet specifiek voor de aflossing, maar omdat ik er op de langebaan baat bij heb. Gezien de blessures in de huidige groep lijkt het me nu niet meer zo ingewikkeld voor de selectiecommissie wat de WK in Ahoy betreft. Er zijn niet veel meiden meer over met mijn staat van dienst. Maar laat ik eerst maar eens mijn twee wereldtitels hier in Zuid-Korea prolongeren.''