ANP Meyer voert judoploeg in Parijs aan

BUNNIK - Zwaargewicht Roy Meyer voert de Nederlandse judoploeg aan die komende week zijn opwachting maakt bij de eerste Grand Slam van dit jaar in Parijs. Voor Meyer is het zijn eerste optreden sinds de Olympische Spelen in Rio, waar hij als zevende eindigde.

Door ANP - 7-2-2017, 16:17 (Update 7-2-2017, 16:17)

Het toernooi wordt tevens gezien als de start van een nieuwe olympische cyclus. Naast Meyer doen Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis, Karen Stevenson (-78 kg), debutant Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Sam van ’t Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg) en Michael Korrel (-100 kg) mee in de Franse hoofdstad.

De Internationale Judo Federatie heeft een aantal regelwijzigingen voorgesteld in aanloop naar de Spelen in Tokio. De wedstrijden worden korter, krijgen minder straffen en meer nadruk op de ultieme score: ippon. Tot en met de WK judo in Boedapest wordt hiermee getest.